سيجارة تشعل معركة بين عسكري وشرطي في الكويت

تسبّب إشعال سيجارة في أورقة مستشفى في الكويت بمشاجرة جماعية وقعت بين عدة أشخاص وقضية تعدٍّ على موظف عام.

ووفق صحيفة “الراي” المحلية، فقد أصرّ مريض يعمل عسكريًا بوزارة الدفاع ويرقد في أحد الأجنحة العمومية في مستشفى “الجهراء” على التدخين غير مبال بالقوانين التي تمنع ذلك داخل المرافق الصحية.

وإثر إصراره، تدخّل رجال شرطة البيئة لمنعه، فقام بمساعدة مرافقين له، أحدهما قريبه في السلاح بوزارة الداخلية، بالاعتداء على أحد أفراد رجال البيئة ضربًا وإهانة.

وبدأت الواقعة بعد عدة بلاغات تلقتها شرطة البيئة من إدارة مستشفى “الجهراء” عن استفحال ظاهرة التدخين داخل المستشفى، مطالبة بضرورة التدخل وتطبيق القانون ضد المدخنين، خاصة وأن محاولات المستشفى لم تجد نفعًا.

وعلى وقع بلاغات متكررة، تحرك رجال شرطة البيئة، لاتخاذ إجراءات ضد المدخنين في المستشفى، حتى حصل صدام مع عسكري بوزارة الدفاع كان يخضع للعلاج وأشعل سيجارة داخل أحد الأجنحة، وعندما طلب منه أحد عناصر الشرطة إطفاءها وتقديم إثباته لتحرير مخالفة بحقه، رد عليه “إذلف عني” (ارحل من هنا).

ولاحقًا، احتدم الخلاف بين الطرفين، فقام المريض بمعاونة اثنين من أقربائه، أحدهما وكيل عريف بالداخلية في الاعتداء بالضرب على الشرطي ومزقوا لباسه العسكري، ما أدى إلى تعرضه لعدة إصابات.

وكشف مصدر أمني أنّ “عناصر أمن المستشفى وصلوا إلى مكان الشجار، وتمكنوا من ضبط أحد المعتدين، بينما تمكن عسكري الدفاع والوكيل العريف من الهرب، فيما أحيل المضبوط إلى المخفر، وسجلت قضية تعدٍّ على موظف أثناء تأديته عمله، وأمرت جهة التحقيق بحجز المتهم المضبوط، كما أصدر أمر ضبط وإحضار المتهمين الهاربين”.