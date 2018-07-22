الاعتداء بالضرب على عسكري بوزارة الداخلية في الكويت ‎

أصيب عسكري يعمل بوزارة الداخلية الكويتية بأضرار بدنية مختلفة، جرّاء تعرّضه للضرب من قبل شقيقه من غير محددي الجنسية “البدون” في منطقة القصر.

وذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية، أن المشاجرة اندلعت بين الشقيقين جرّاء خلافات، ومشادة عنيفة وقعت بينهما سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وقالت الصحيفة، إن العسكري الذي يعمل بوزارة الداخلية تقدم بشكوى إلى قسم الشرطة بالمنطقة بعد حصوله على تقرير طبي يظهر إصاباته المتعددة.

وأصيب العسكري بكدمات في الجبهة وجرح سطحي حول العين اليسرى، كما توجد سحجات أسفل الجفن السفلي، وفق الصحيفة الكويتية.