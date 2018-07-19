فعل فاضح أمام مقهى بالكويت.. وهذا ما اكتشفته الشرطة

تلقت السلطات الأمنية الكويتية بلاغًا عن فعل فاضح في مركبة تقف أمام مقهى متخصص بتقديم المشروبات الساخنة.

وقال مصدر أمني كويتي إن مواطنًا أبلغ عمليات وزارة الداخلية عن مشاهدته لفعل فاضح داخل مركبة متوقفة مقابل محل في النزهة، وفقًا لما نشرته صحيفة “الأنباء”.

وأضاف المصدر أن دورية شرطة توجهت على الفور إلى موقع البلاغ، غير أنها لم تعثر على المركبة في الموقع المذكور، ما دفعها لإعادة الاتصال بمقدم البلاغ الذي أكد بدوره أنه شاهد الواقعة غير أنه لم يلتقط لوحة المركبة المبلغ عنها.

وفي قضية أخرى، اتهمت مواطنة كويتية طليقها بإتلاف مركبتها بعد أن انفصل عنها مؤخرًا، برشها بصبغ الرش وباللون الأحمر.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن “المواطنة الثلاثينية من العمر قدمت بلاغًا إلى مخفر المنطقة، قالت فيه إن طليقها يحاول الانتقام منها بعد أن كسبت مؤخرًا قضية الطلاق”.

وأضافت أنها خرجت مساء أمس لتتناول العشاء في أحد مطاعم البدع مع صديقاتها، فتتبعها طليقها إلى المطعم ورش “سبراي” صبغ على باب مركبتها التي كانت متوقفة في مواقف المطعم، وعندما سأله حارس أمن مصري يحرس مبنى المطاعم، ركب مركبته ولاذ بالفرار ونسي صبغ الرش المطبوع عليه بصماته وسجل الحارس رقم لوحة مركبته.

وقالت المشتكية إن الحارس أبلغها بالواقعة فاتصلت على عمليات وزارة الداخلية وأبلغت عن زوجها “المخلوع” واتهمته بإتلاف مركبتها، بعد أن وجه لها اتهامات غير أخلاقية.

وأوضح المصدر أنه تم إرسال دورية أمنية إلى المكان، وبعد التأكد من صحة بلاغ المواطنة وسؤال الحارس طلبوا من المواطنة التوجه إلى مخفر شرطة الرميثية التابع للمكان ليتم تسجيل قضية بحق طليقها بعد تطابق رقم لوحات مركبته.