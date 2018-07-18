محكمة بريطانية تصدر حكمًا لـ”زين” الكويتية ضد شركة سعودية‎

قالت شركة الاتصالات المتنقلة “زين” المُدرجة ببورصة الكويت، إن محكمة العدل العليا البريطانية، أصدرت قرارًا لصالحها، بتنفيذ حكم ضد شركة مصنع البلاستيك السعودي (خاص)، بدفع نحو 527 مليون دولار.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن المحكمة البريطانية قررت السماح لـ”زين” بتنفيذ حكم سابق داخل المملكة المتحدة، ضد مالك مصنع البلاستيك السعودي، وهو أحد مؤسسي “زين” السعودية.

و”زين” السعودية مملوكة من الشركة الأم “مجموعة زين الكويتية” بنسبة 37 في المئة، وهي ضمن ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف الجوال في البلاد.

وكانت هيئة التحكيم الدولية أصدرت قرارًا نهائيًا في الـ 21 من مارس/ آذار الماضي، بإلزام مصنع البلاستيك السعودي دفع نحو 527 مليون دولار لصالح الشركة الكويتية، مُقسمة لـ496 مليون دولار خاصة بالمطالبة الأصلية على المصنع، و30 مليون دولار خاصة بالعمولات وفوائد التأخير.

ولجأت “زين” إلى هيئة التحكيم الدولية في 2011، ضد مصنع البلاستيك السعودي (المدعى عليه)، وهو أحد مؤسسي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، للمطالبة بمبالغ مترصدة في ذمة المدعى عليه، تجاه شركة زين نتيجة تعاملات مع الشركة.

وذكر بيان اليوم، أن القرار سيُعزز موقف الشركة في القضايا التي بينها وبين مالك مصنع البلاستيك السعودي، أمام المحاكم في المملكة المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، والمتُعلقة بهذا الخصوص.

وكانت “زين” أقامت دعوى أمام التحكيم الدولية وحصلت على حكم جزئي لصالحها في الـ 23 من ديسمبر/كانون الأول 2015.