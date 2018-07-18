شاهد بالفيديو.. مصري يشعل النار في جسده بإيطاليا

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، أن مواطنا مصريا أضرم النار في جسده بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضحت وزارة القوى العاملة بمصر، عبر بيان أن “المواطن المصري (أيمن .م.أ.ح) أشعل النار في نفسه وسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحافة الايطالية لاحقا، عناصر من شرطة ميلانو وهم يحاولون اقناع الشاب المصري بالعدول عن قرار إضرام النار في نفسه، خصوصا وأنه كان يحمل عبوة يفترض أن بها كمية البنزين التي سكبها على نفسه فيما بعد.

ووثق الفيديو الذي صوره أحد المارة، مطاردة قصيرة للشاب في أحد الشوارع قبل أن يضرم النار في نفسه، حيث نجحت الشرطة الايطالية وباستخدام مطافئ الحريق في اخماد النار وتم اسعافه على الفور.

وأشارت بيان القوى العاملة، إلى أن المستشار العمالي للوزارة بإيطاليا زار الضحية، دون تفاصيل أكثر عن حالته الصحية.

ولفتت إلى أنه “اتضح أن هناك خلافًا ماديًا بينه وبين مواطن مصري آخر هناك (..) نتج عنه أن أشعل النار في نفسه أمام البوليس الإيطالي والمارة”.