القبض على مواطن سعودي طعن ممرضًا في مستشفى بالمدينة (فيديو)

تمكنت الجهات الأمنية بالسعودية من الإطاحة بشاب اعتدى على ممارس طبي في أحد المستشفيات الخاصّة بالمدينة المنوّرة، مستخدمًا سلاحًا أبيض، أمام أعين المراجعين، قبل أن يلوذ بالفرار.

ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة الرائد حسين القحطاني، قوله إنه “بناءً على ما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخصٌ يقوم بالاعتداء على أحد المُمارسين الصحيين بأحد المستشفيات الخاصّة بآلة حادة في أثناء أدائه عمله، وما تلقاه مركز شرطة المطار، مساء الخميس، غرة رمضان من بلاغٍ عن الواقعة.. تمّ، وعلى الفور، الانتقال ومباشرة الحادث، واتضح أن المصاب من جنسيةٍ آسيوية وتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة”.

وكشف المتحدث الإعلامي، أن “تحريات الشرطة، أسفرت عن تحديد هوية الجاني، والقبض عليه خلال فترةٍ وجيزة لم تتجاوز ثلاث ساعات، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمّ سماع أقواله واستكمال إجراءات الاستدلال، وإحالته إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة”.

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشف قيام شاب بمباغتة مسؤول تمريض في استقبال إحدى مستشفيات المدينة المنورة، وتسديد عدة طعنات له في يديه وذراعه.

وبشكل مفاجئ للحاضرين، دخل الشاب على موظف التمريض الذي يبدو من المقطع أنه وافد آسيوي، مسددًا طعنات متتالية وسريعة ناحية يديه وذراعه، بحسب صحيفة “الوئام” السعودية.