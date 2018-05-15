المدينة المنورة.. مدفع رمضان لن يُطلق هذا العام‎

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، غرب السعودية، مساء يوم الثلاثاء، تعليق استخدام مدفع رمضان خلال شهر رمضان لهذا العام 1439هـ.

وأشارت الإمارة، في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن التعليق يأتي “لاستكمال بعض المتطلبات الفنية اللازمة”، من دون توضيحها.

وأوضحت أن إعادة تشغيل مدفع رمضان ستكون العام المقبل.

ويأتي تعليق عمل مدفع المدينة بعد 3 سنوات من إعادته للعمل بعد غياب 23 عامًا.

وعاد مدفع رمضان إلى المدينة المنورة بدءًا من شهر رمضان 1436/ هـ العام 2015، وذلك بعد موافقة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال رمضان الذي سبقه على إعادة استخدامه.

ولمدفع المدينة المنورة الصوتي إرث تاريخي كبير لدى أهل المدينة، ارتبط بالشهر الفضيل، وأول أيام عيد الفطر، وكان يتم عبره إعلان حلول شهر رمضان المبارك في وقت كان هو الوسيلة الوحيدة التي تصل إلى جميع أهالي المدينة المنورة.

وكان أهالي المدينة المنورة قديمًا يحرصون على التواجد في ساحات المسجد النبوي، واصطحاب أبنائهم، انتظارًا لسماع صوت المدفع، حيث ارتبط تاريخيًا بشهر رمضان منذ مئات السنين.