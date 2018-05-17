بالفيديو.. مشاجرة نادرة داخل مسجد في السعودية

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة نادرة بين طفلين داخل أحد مساجد السعودية، خلال أداء صلاة الجماعة.

ويظهر في الفيديو، الذي حقق نسب مشاهدة كبيرة، طفل يتجه نحو صفوف المصلين الذين يؤدون الصلاة، ويقوم بسحب آخر من بينهم وضربه قبل أن يبدأ بالدفاع عن نفسه.

واستمر المصلون في صلاتهم رغم اندلاع المشاجرة خلفهم، باستثناء طفل آخر قطع صلاته وانضم للمشاجرة مدافعًا عن زميل الصلاة.

ولم تتضح العلاقة بين أطراف المشاجرة وأسبابها، ولا مكانها بالضبط أو تاريخ وقوعها.

ومن النادر أن تشهد المساجد مشاجرات، لاسيما أثناء أداء الصلاة.