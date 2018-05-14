مصر.. وفاة 4 عمال في انفجار لغم بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة

لقي 4 عمال مصريين مصرعهم جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الإنشاءات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة.

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز”: إن لغمًا أرضيًا انفجر في إحدى المناطق التي تجري فيها شركة إنشاءات أعمال حفر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن قسم شرطة التجمع تلقى إخطارًا بوفاة 4 عمال وإصابة آخر، جراء انفجار اللغم الذي لا يُعرف مصيره، مرجحًا أن يكون مدفونًا في الأرض منذ فترة أو مخلفات قديمة.

وتعكف شركات إنشاءات على العمل في العاصمة الإدارية الجديدة التي تخطط مصر لنقل المقار السيادية والوزارات إليها خلال الفترة المقبلة.

ويقع مقر العاصمة الجديدة شرقي القاهرة وغرب محافظة السويس القريبة من شبه جزيرة سيناء.