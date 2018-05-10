فتح تحقيق في حادثة غمر مياه الأمطار لمدرجات مطار الكويت

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة في الكويت، جنان بوشهري، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للتحقيق حول تجمع مياه الأمطار في مدرج مطار الكويت، يوم أمس، والذي سبب عوائق في حركة الطيران.

وقالت بوشهري في تصريح صحفي: إن “تجمع المياه بمدرج مطار الكويت الدولي أمر لا يمكن القبول به في ظل الاستعدادات المسبقة لتفادي مثل تلك الحوادث، مبدية اعتذارها عن أي تأخير تسببت به الحادثة للإخوة المواطنين والمقيمين لرحلاتهم”، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأضافت الوزيرة أن “الإدارة العامة للطيران المدني شكلت مبكرًا لجنة للاستعداد لموسم الأمطار في نوفمبر من العام الماضي وانتهت مدتها في فبراير الماضي، لفحص جميع المناهل ومجاري تصريف مياه الأمطار ومتابعة ورصد أي تجمع لمياه الأمطار ووضع آلية سريعة لسحب المياه”.

وكانت مياه الأمطار التي تهاطلت، يوم أمس الأربعاء، لساعات، قد تسببت في محاصرة الركاب داخل الطائرات، إضافة إلى انتشار المياه في ممرات المسافرين والمدرجات وصالات العبور، الأمر الذي تسبب في بطء عملية إخلاء الطائرات وشحنها.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا ومقاطع فيديو للأمطار التي هطلت والتي شكلت سيولًا في بعض المناطق.

وشهدت الكويت مؤخرًا أجواءً غير مستقرة شملت مناطق مختلفة، تمثلت برياح قوية وغبار وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.