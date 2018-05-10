بالفيديو.. خليجي يوثق تعذيبه “النفسي” لابنه

أثار أب خليجي (لم يتم الكشف عن جنسيته)، استنكارًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ بعد أن وثق بنفسه مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب ابنه نفسيًا.

ورصد الأب في المقطع ابنه (الذي بدا عمره بين 10 و12 عامًا) جالسًا، وهو يوبخه ويخبره أنه رسب في مدرسته، وأنه سبق وتوعده بالضرب إن حدث ذلك، وطلب منه أن يحضر له “عقاله” كي يعاقبه، وبالفعل نهض الابن وجلب العقال ثم رمى نفسه على الأرض ليتلقى الضرب وهو يبكي هلعًا.

واستمر الأب في إرهاب ابنه، حيث طلب منه مد يده كي يضربه وسط بكاء الطفل الخائف، ثم فاجأه بالنهاية ليخبره أنه كان “يمزح” معه، وأنه نجح في المدرسة؛ الأمر الذي أثار غضب الطفل الباكي.

وانتقد نشطاء سلوك الأب، الذي رأوا فيه إساءة للطفل، وعلقت أخصائية في علم النفس تدعى “لمياء الدوسري” بالقول: “حتى وإن كان حصل على نتيجة غير مرضية، فذلك لا يعني أن تعنفه وتعاقبه وتحدث في نفسه آثار لا ينساها، ضيع على ابنه فرحة النجاح والاستمتاع بها، وفوق ذلك يوثق بالتصوير (أهكذا الأبوة ؟)”.

واستنكر ناشط يدعى “مشاري” تصرف الأب: “و إذا كبر و صار شايب قال ولدي عاق ! ، من تربيتك العاقة”.

واتهم آخر يدعى “محمد القحطاني” الأب بالسعي خلف الشهرة على حساب ابنه: “مرض الشهرة ماله علاج، نسأل الله العفو والعافية ، صار البعض تافهين ويصور سخافاته عشان يشتهر حتى لو كانت شهرة سلبية، أهم شي الناس يتكلمون عنه !! الله المستعان”.

بدوره، هاجم آخر الأب: ” أب متخلف وغبي، المزح والمقالب ماهي بكذا، هذي حيونة إلي سواها”.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من تاريخ توثيق الواقعة، وما إذا كان المقطع المتداول قديمًا أم لا، كما لم ترد تفاصيل أكثر بشأنه.