صاحب مطعم يرسل سلاحًا ناريًا في وجبة “بالخطأ”

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر مالك مطعم في القاهرة، إثر شكوى بوجود سلاح ناري داخل وجبة طعام، أوصلها المطعم إلى إحدى الزبونات.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما طلبت سيدة مصرية تدعى، سمر، إرسال كمية من اللحوم إلى المطعم لتجهيزها للأكل، وعندما عادت إليها فوجئت بوجود سلاح ناري “فرد خرطوش”، وطلقة من ذات العيار بداخل الطلب الخاص بها، وعلى الفور أبلغت رجال الشرطة.

وقال المالك، الذي ضبطه رجال مباحث القاهرة داخل مطعمه في منطقة النزهة، إنه وضع السلاح داخل كيس المأكولات بطريق الخطأ.

وكان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغًا من “سمر ر.ا.م” ربة منزل، يفيد بتسليم “هبة ص ع” حارسة بذات العقار، كمية من اللحوم لشويها بمطعم بدائرة القسم، وعقب عودتها عثرت بداخل كيس المأكولات على سلاح ناري “فرد خرطوش”، وطلقة من ذات العيار” فقامت بالإبلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.

وباستهداف المطعم المشار إليه، تم ضبط “إ.ف.ص” مالك المطعم، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة اعترف أن السلاح الناري المضبوط خاص به، وأنه يمتلكه بقصد الدفاع، وأنه قام بوضعه داخل كيس المأكولات بطريق الخطأ، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.