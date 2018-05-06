بالفيديو.. القيادة عكس السير تودي بحياة شخصين في حادث مروع بالكويت

لقي قائد مركبة في الكويت حتفه أثناء قيادته السيارة بالاتجاه المعاكس للسير، على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة؛ بعد اصطدامه بسيارة أخرى؛ ما أدى أيضًا إلى وفاة شخص آخر فيها.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر”، قيام قائد المركبة بـ”القيادة عكس اتجاه السير، لتظهر في نهاية المقطع صور لحادث مروري”.

فيديو / شخص يقود مركبته عكس السير

ويصطدم بسيارة ويتسبب بمقتل اثنين في الجهراء اليوم. pic.twitter.com/LMbqWYa0ua — المجلس (@Almajlliss) ٦ مايو ٢٠١٨

وذكر الحساب أن “قائد المركبة هو مواطن كويتي في العقد الخامس من عمره، وأدى اصطدام سيارته بسيارة أخرى، إلى وفاته ووفاة صاحب السيارة الأخرى، والذي لم تعرف هويته حتى الآن؛ نتيجة تفحمه داخل السيارة”.