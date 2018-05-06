شاهد.. ما فعله رب أسرة كويتي “غاضب” بسائق “مستهتر” (فيديو)

قرر رب أسرة كويتي معاقبة سائق سيارة “مستهتر” على طريقته الخاصة؛ إثر قيام الأخير بصدم سيارته أثناء تجواله برفقة عائلته في أحد شوارع العاصمة الكويتية.

وأظهر مقطع فيديو، التقطه أحد أفراد العائلة داخل السيارة، قيام الأب الغاضب بمطاردة السائق المستهتر في محاولة لإيقافه وضبطه وتسليمه للشرطة.

فيديو / رب أسرة «غاضب» يطارد مستهتر صدم سيارته.. دون أدنى مسؤولية من الأخير وأصدقائه الذين واصلوا إستفزازهم له وتعريض حياة الآخرين للخطر. pic.twitter.com/ELg4dNPDWH — المجلس (@Almajlliss) May 6, 2018

وبحسب المقطع، الذي نشره حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر”، اليوم الأحد، لم يكتف السائق المستهتر بالاصطدام بسيارة الأسرة، لكنه واصل استفزاز الأب، معرضًا حياة الأسرة للخطر.

وشهد العام 2017 وفاة 176 مواطنًا ومقيمًا، وإصابة 3840 آخرين، إثر 38 ألف حادث مروري، وفق إحصائية رسمية صادرة عن قسم المعلومات والإحصاء في الإدارة العامة للمرور في الكويت.