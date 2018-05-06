شاهد.. ما فعله رب أسرة كويتي “غاضب” بسائق “مستهتر” (فيديو)

شاهد.. ما فعله رب أسرة كويتي “غاضب” بسائق “مستهتر” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قرر رب أسرة كويتي معاقبة سائق سيارة “مستهتر” على طريقته الخاصة؛ إثر قيام الأخير بصدم سيارته أثناء تجواله برفقة عائلته في أحد شوارع العاصمة الكويتية.

وأظهر مقطع فيديو، التقطه أحد أفراد العائلة داخل السيارة، قيام الأب الغاضب بمطاردة السائق المستهتر في محاولة لإيقافه وضبطه وتسليمه للشرطة.

وبحسب المقطع، الذي نشره حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر”، اليوم الأحد، لم يكتف السائق المستهتر بالاصطدام بسيارة الأسرة، لكنه واصل استفزاز الأب، معرضًا حياة الأسرة للخطر.

وشهد العام 2017 وفاة 176 مواطنًا ومقيمًا، وإصابة 3840 آخرين، إثر 38 ألف حادث مروري، وفق إحصائية رسمية صادرة عن قسم المعلومات والإحصاء في الإدارة العامة للمرور في الكويت.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً