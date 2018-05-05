بالفيديو.. حقيقة اقتحام سعودية مكتبًا أثناء تعلمها قيادة‎ السيارة

أثارت صورة تداولها مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من التذمر والاستياء في الشارع السعودي، بعد أن أظهرت امرأة تقود سيارة مخصصة لتعليم القيادة، وقد تسببت في حادث اقتحام أحد المكاتب.

وبحسب موقع “أخبار 24 ” السعودي، فإن ما تم تداوله عن ارتكاب امرأة تقود مركبة لتعليم السياقة، حادث اقتحام أحد المكاتب، ما هو إلا مشهد تمثيلي وليس حادثًا مروريًا.

وجاء انتشار الصورة مع اقتراب تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة المركبات، في يونيو/حزيران 2018، قبل أن ينتشر اليوم السبت مقطع فيديو، يظهر حقيقة الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.