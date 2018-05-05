السعودية.. تأديب عسكري للمدانين في قضية “المعلمة المنسية”

أحال أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المدانين في قضية “المعلمة المنسية” زاهية عسيري إلى المجلس التأديبي لمحاسبتهم عسكريًا على الإهمال والتقصير الجسيم، وفق ما أفادت به صحيفة عكاظ.

وكانت المعلمة زاهية قد لقيت حتفها على المقعد الخلفي لمركبة سحبها المرور عقب تصادمها بمركبة ثانية ،الشهر الماضي، في مثلث العيد على طريق محايل، وبقيت متوفاة في المركبة عدة ساعات دون أن يراها أحد.

وقالت مصادر للصحيفة إن أمير منطقة عسير وجه بإعادة تشكيل مرور محافظة محايل عسير بالكامل، لرفع مستوى الأداء المروري.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في الحادثة رفعت تقريرها لأمير المنطقة للتوجيه بما يراه تجاه القضية.