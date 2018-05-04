شاهد ماذا حدث لمتهم بعد محاولة هروب “فاشلة” من المحكمة (فيديو)

وثّقت كاميرات المراقبة لمحكمة في سبانيش فورك الأمريكية، محاولة هروب “فاشلة” لمتهم يدعى كريستوفر كلاي رود (35 عامًا)؛ حيث سقط من شرفة قاعة المحكمة بعد أن حاول الهروب من تطبيق القانون، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واعتُقل رود بناءً على ادعاءات تتعلق بالمخدرات، وكان في المحكمة بسبب فشله في حضور إعادة التأهيل الذي أمرت به المحكمة.

وقال متحدث باسم المحكمة إن السجين تعرّض لكسر في ساقه والحوض وكسر في جمجمته، في حين قال المتحدث باسم الشرطة مات جونسون إنه من غير الواضح ما إذا كان المتهم يحاول أن يجرح نفسه عن قصد.

ووفقاً للمسؤولين، تم القبض على رود في 26 من شهر نيسان/أبريل الماضي، بتهمة السرقة وحيازة سلاح خطير وتهم تتعلق بالمخدرات، وقد يواجه اتهامات إضافية لمحاولة الفرار.