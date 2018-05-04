موسكو تحتج على إزالة علمها عن قنصليتها بسياتل الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعرب عن احتجاجها على إزالة الولايات المتحدة علم البلاد عن مقر القنصل الروسي في سياتل بشكل غير قانوني.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، “للأسف، التاريخ يعيد نفسه، ونضطر مجددًا الاحتجاج على قيام السلطات الأمريكية بإزالة علم بلادنا عن عقارات روسيا“.

وتابعت في مؤتمر صحفي قائلة: ” واجهنا المشكلة ذاتها قبل نصف عام في مقر القنصل الروسي في سياتل”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفي شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017، أعلنت واشنطن إغلاق القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، واثنتين من ملحقياتها الدبلوماسية في العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك.

وجاءت تلك الإجراءات على خلفية فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو، إثر ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بالقوة، إضافة إلى مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، في 8 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2016، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.