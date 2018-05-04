بالفيديو.. دب ينهش رجلًا بسبب صورة سيلفي

وثّق فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نهش دب أسود عملاق لرجل حاول أخذ صورة سيلفي معه.

وكان “برابهو باهاترا” في طريقه إلى المنزل من حفل زفاف عندما ترجل من سيارته لقضاء حاجته في الهواء الطلق بالقرب من مدينة “باباداهاندي” في منطقة “نابارانغبور” الهندية.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، يُعتقد أن برابهو رصد دبًا مصابًا وقرر أخذ صورة سيلفي معه، ورغم تحذيرات أصدقائه من حماقة وخطورة الفكرة، قرر برابهو تنفيذ خطته وتابع الاقتراب من الحيوان.

وعند اقتراب الرجل المتهور أكثر من اللازم، هاجمه الدب الجريح، ونهشه حتى الموت أمام أعين أصدقائه المرعوبين.

وبدورهم، قال مسؤولو الغابات الذين اضطروا إلى تخدير الدب لاستعادة جثة الضحية، إن كلبًا ضالًا حاول إنقاذ الرجل من الدب، ولكنه فشل.

وقال حارس الغابات “دانهورايا موهاباترا”: “مات باهاترا في موقع الحادث، ويتم الآن علاج الدب من جروحه”.