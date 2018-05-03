مقتل مصري بمعركة عائلية على مياه الأمطار

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، بحبس 15 مواطنًا على ذمة التحقيقات لتورطهم في معركة بالأسلحة النارية انتهت بمقتل أحد الأشخاص، بسبب خلاف على تجمع مياه الأمطار بمحافظة الشرقية.

وجاء قرار نيابة “ههيا” بالشرقية عقب ورود تحريات المباحث وثبوت تورطهم في معركة امتدت لساعات بين عائلتين إثر خلاف وقع بين 4 أشخاص من الطرفين حول تجمع مياه الأمطار في الشارع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن أحد المتهمين دخل في مشاجرة مع جار له بسبب قيامه بعمل حفرة أمام منزله تسببت في تجمع الأمطار فيها، قبل أن يحضر كل منهما عائلته ويدخل الطرفان في معركة بالأسلحة النارية.

وأوضحت التحقيقات أن قوات الأمن تدخلت لوقف المعركة بين الطرفين، وقامت بإلقاء القبض على 15 مشتركًا فيها، قبل أن تحيلهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم.