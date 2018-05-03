مصر توقف خطبة الجمعة في 20 ألف “زاوية” تمثل “أوكارًا للمتطرفين”

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، الأربعاء، إغلاقها 20 ألف زاوية (مسجد صغير)، تمثل “أوكارًا للمتطرفين”.

وقال المتحدث باسم الوزارة جابر طايع، إن “الأوقاف أغلقت 20 ألف زاوية أمام صلاة الجمعة والخطابة والدروس وكافة الأنشطة باستثناء الصلاة فقط، لكونها أوكارًا للمتطرفين”.

وأكد طايع في مداخلة ببرنامج “على مسؤوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، أن “جميع المساجد في مصر تابعة لوزارة الأوقاف بحكم القانون”، حيث ألغت الوزارة مسمى “مسجد أهلي” غير تابع للدولة بشكل رسمي، بعد تقارير أشارت إلى أنها “تضم متطرفين ودعاة إلى التخريب، لاسيما بعد موجة العنف التي شهدتها البلاد مؤخرًا”.

وأضاف المتحدث أن “قرار وقف تلك المساجد أمام الخطابة أصاب المتطرفين بصدمة، لأنهم كانوا يعولون عليها كثيرًا خلال شهر رمضان”، مشيرًا إلى “استمرار الوزارة في تنفيذ خطة مواجهة التطرف وتجفيف منابعه”.