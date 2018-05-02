إغلاق مدينة ترفيهية بالسعودية بعد سقوط طالبات من لعبة

أصدرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية توجيهات بإغلاق مدينة ترفيهية بمخرج (10) في مدينة الرياض، وذلك إثر حادثة سقوط عدد من الطالبات، أمس الثلاثاء، من إحدى الألعاب، وذلك أثناء رحلة مدرسية، وتعرضهن لإصابات مختلفة.

وأفادت الصفحة الرسمية للدفاع المدني في موقع التواصل “تويتر” أن “الدفاع المدني بالرياض أغلق مدينة ألعاب بعد بلاغ يفيد بسقوط عدد من الطالبات من إحدى الألعاب، ويشرع في إجراءات تحقيق حول الأسباب”.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالرياض، الرائد محمد الحمادي، أن قرار إغلاق المدينة الترفيهية صدر للمحافظة على سلامة مرتاديها، والتحقيق في أسباب الحادثة، ومراجعة جميع إجراءات سلامة الألعاب، وكفاءة أنظمة السلامة والأمان في كل لعبة. وفق ما أوردته صحيفة “سبق” المحلية.