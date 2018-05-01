الحاجة سعدية المصرية تروي تفاصيل احتجازها في السعودية بعد “العمرة المزيفة” (فيديو)

كشفت الحاجة سعدية المصرية صاحبة واقعة “العمرة المزيفة” عن كواليس أزمتها التي أثارت جدل المصريين والسعوديين في الفترة الأخيرة.

والحاجة سعدية (75 سنة) تحول حلمها بزيارة بيت الله الحرام، لأداء مناسك العمرة، إلى كابوس، حينما وقعت ضحية لعملية نصب دبرها شبان في قريتها بعدما أعطوها حقيبة لتسليمها لرجل الأعمال السعودي المتبرع بالرحلات، وقالوا لها إن فيها ملابس، وحينما وصلت يوم 20 آذار/ مارس إلى مطار ينبع، ضبطتها السلطات السعودية بتهمة حيازة مخدرات واعتقلتها، لكن تم الإفراج عنها مؤخرا.

وقالت الحاجة سعدية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساءً”، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى: “كنت مسافرة لعمل عمرة لي ولابني المتوفى ففوجئت بضبطي من السلطات السعودية في المطار بتهمة حيازة مخدرات”.

وعن ردة فعلها أثناء ضبطها متلبسة بمخدرات قالت إنها “لطمت” أي ضربت وجهها وارتفع صوتها من الصدمة ثم أغشي عليها وسقطت على الأرض فى السعودية وبعدها حملوها للمستشفى”- بحسب روايتها.

وأضافت السيدة العجوز: “بعدها أحضروني كي يتخذوا معي الإجراءات، وعشت أياما صعبة”، مشيرة إلى أنها كانت ستقطع شرايين يدها كي تموت بسبب ما حدث معها لكن استغفرت ربها”.

وأشارت إلى أن المملكة تعاملت معها بأخلاق كبيرة منذ بداية قضيتها حتى براءتها، متابعة: “اتحبست 40 يوما والناس عاملونى أفضل معاملة؛ لكن عانيت في هذه الفترة وكان مدير السجن يأخذني إلى مكتبه للاستراحة وكان يخبرني بأني بريئة ومظلومة، ولكن لابد من أن تتخذ هذه الإجراءات القانونية”.

كما عبرت عن سعادتها البالغة بالإفراج عنها، وأدائها مناسك العمرة قبل العودة إلى مصر.