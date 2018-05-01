بسبب تأخر معاملة.. مواطن يطلق النار على ضابط بمركز جوازات في الكويت

تعرض ضابط في أحد مراكز الجوازات بمحافظة الفروانية في الكويت لإطلاق نار من قبل أحد المواطنين، بعد مشادة كلامية بينهما؛ بسبب تأخر إنجاز جواز لوالد المواطن.

وكان الضابط، وهو نقيب في مركز جوازات إشبيلية، قد دخل في مشادة كلامية مع المواطن، بعد إبلاغه بأن جواز والده الذي جاء لاستلامه، اليوم الثلاثاء، لم يُنجز بعد، وعليه الحضور بعد ظهر اليوم، الأمر الذي جعل المواطن يطلق النار على الضابط ويفرُ هاربًا بسيارة أمريكية، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني، العميد توحيد الكندري، أن “الضابط الذي تعرض لإطلاق النار، وهو النقيب محمد الملا، بخير ولم يصب بالرصاص الذي أطلقه الجاني باتجاهه”، وفقًا لصحيفة “القبس” المحلية.

وأوضح الكندري أن البحث عن المواطن جارٍ من قبل وزارة الداخلية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.