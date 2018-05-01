المركزي الكويتي يبيع أذون خزانة حكومية بـ 664.5 مليون دولار‎

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 200 مليون دينار (664.5 مليون دولار)، نيابة عن وزارة المالية.

والإصدار الجديد، الذي يأتي لتعزيز السيولة النقدية بالسوق الكويتية، هو الـ13 منذ بداية 2018، ليصل الإجمالي 2.76 مليار دينار (9.2 مليار دولار).

وأظهرت بيانات البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن أجل الأذونات يبلغ 3 أشهر بعائد 2.25%، إذ تستحق في 31 يوليو/ تموز 2018.

وأذونات الخزينة، هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وبحسب البيانات، وصل حجم الطلب على الأذونات، نحو 1.77 مليار دينار (5.9 مليار دولار) بتغطية تخطت 8 مرات.

وتأثرت المالية العامة للكويت سلبًا، بهبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها للبحث عن سيولة نقدية من أسواق الدّين.