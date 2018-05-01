“حقوق الإنسان” بالسعودية تكشف ملابسات مقطع فيديو لمعلم يطارد طلاب مدرسة

أوضح فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية أن مقطع الفيديو المتداول والذي ظهر فيه معلم مدرسة يطارد طلابًا في فنائها، مجرد مقطع “عفوي” ولم يكن هناك أي شكل من أشكال العنف.

وكشف في بيان، وفق صحيفة “عكاظ” المحلية، أن وفدًا من الجمعية زار المدرسة، والتقى قائدها واستمع منه لملابسات المقطع، حيث تم الاطلاع على الإجراءات النظامية التي اتخذتها المدرسة حيال الواقعة، لافتة إلى أن الوفد التقى الطالب المطارد على انفراد، والمعلم، والطالب الذي قام بالتصوير.

وأضاف أنه ثبت للوفد أن المقطع عفوي، ولم يكن هناك أي عنف تجاه الطلاب، مبينًا أن الجميع يشيد بالمعلم وهو محبوب من زملائه والطلاب.

وسبق أن انتشر مقطع فيديو يظهر معلمًا يطارد طالبًا في فناء مدرسة ثانوية، ثم قام بضربه، فيما كانت إدارة تعليم عسير كشفت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقًا مع المعلم والطالب الذي قام بالتصوير.