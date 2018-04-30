عاملة في “ماكدونالدز” تضرب زبونة حاولت إعداد وجبتها بنفسها (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة تشاجر موظفة في “ماكدونالدز” مع زبونة أرادت تحضير وجبتها بنفسها.

ويُظهر المقطع الزبونة وهي تسخر من العاملة في مطعم الوجبات الجاهزة الشهير في “كامبرويل” بجنوب لندن، قبل أن تصفعها العاملة وتسحبها من شعرها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال شاهد عيان إن الزبونة سئمت من الانتظار، ودخلت منطقة إعداد الوجبات لتحضير وجبتها بنفسها ومواجهة العاملة.

وفي الفيديو يمكن رؤية الأمور تتطور بسرعة، عندما ضربت الزبونة العاملة بإصبعها في وجهها باستهزاء، حيث لم تتقبل العاملة الإهانة وصفعتها على وجهها، قبل أن تمسك بشعرها وتضرب رأسها.

وتدخل حارس الأمن بسرعة وفصل السيدتين، ورافق الزبونة إلى خارج المطعم، بينما اصطحبت عاملة أخرى زميلتها الغاضبة بعيدًا.

وقال شاهد عيان عن الواقعة التي حدثت في الساعات الأولى من يوم الأحد: “علمت مما سمعته، أن الزبونة كانت مستاءة من انتظار طلبها، وقررت أن تدخل إلى المطبخ وتعد الطعام بنفسها”.

وأضاف: “بعد الحادث تمت مرافقة العاملة إلى الجزء الخلفي من المطعم، بينما اصطحب حارس الأمن الزبونة إلى الخارج، حيث ظلت تهينه لمدة 10 دقائق إضافية، وفي نهاية المطاف رحل أصدقاؤها من المكان وتركوها ثم لحقت بهم بعد فترة وجيزة”.

وحتى الآن لم ترد “ماكدونالدز” على طلب للتعليق.