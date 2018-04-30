“تعليم القصيم” تنأى بنفسها عن وفاة طالبة سعودية تحت عجلات حافلة المدرسة (فيديو)

نفت إدارة تعليم القصيم في المملكة العربية السعودية مسؤوليتها عن حادث وفاة الطالبة “روان”، في الصف الأول، بعد أن لقيت مصرعها تحت عجلات حافلة مدرسية أمام منزلها بمدينة بريدة.

وأكد المشرف العام للإعلام بتعليم القصيم، سلطان المهوس، أن شركة تطوير للنقل المدرسي هي المسؤولة عن النقل المدرسي لكل مدارس البنات في المملكة وليست إدارات التعليم التي كانت مسؤولة سابقًا عن ذلك.

وفي مداخلة مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “أم بي سي”، أوضح أن “دور إدارات التعليم ينصب على الدعم اللوجستي والإداري فقط، في حين أن توظيف سائقي الباصات ورواتبهم ومزاياهم من شركة تطوير النقل”.

ولفت إلى أن إدارة التعليم طلبت تقريرًا وتحقيقًا من الشرطة المتعهدة لرفع الملف إلى شركة تطوير، كونها المعنية بالأمر.

وكانت الطالبة روان تعرضت للدهس بعجلات حافلتها المدرسية أثناء صعودها مع شقيقتها (في الصف الثالث الابتدائي) إلى الحافلة.

وقال عم الضحية إنه عند محاولة روان ركوب الحافلة، اعتقد السائق أنها صعدت بالفعل دون التأكد من ذلك، ليتحرك مستعجلًا، فتعرضت الطفلة للدهس الكامل تحت عجلات الحافلة.