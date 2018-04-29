دهس طفلة سعودية تحت عجلات حافلتها المدرسية

قضت طفلة سعودية دهسًا تحت عجلات حافلتها المدرسية، في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وسط المملكة.

وتعرّضت الطفلة، وهي بالصف الأول الابتدائي، إلى الحادث أثناء صعودها مع شقيقتها، وهي بالصف الثالث الابتدائي، على متن الحافلة، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

ونقلت الصحيفة عن عم الضحية قوله إن الطفلة، التي تقطن عائلتها في حي “الخبيبة” غربي “بريدة”، خرجت مع شقيقتها للذهاب إلى المدرسة، وعند محاولتهما ركوب الحافلة، اعتقد السائق أنها صعدت بالفعل دون التأكد من ذلك، ليتحرك مستعجلًا، لكن كانت الطفلة تعرّضت للدهس الكامل تحت عجلات الحافلة.

وللتدليل على بشاعة الحادث، أوضح عم الطفلة أن المستشفى الذي استقبل الطفلة رفض السماح لهم بمشاهدة جثمانها نظرًا لبشاعة المشهد.

وشدد عم الطفلة الضحية على أنه كان على سائق الحافلة عدم التحرك حتى التأكد من صعود الطالبة وجلوسها على المقعد أو نزولها.

ورغم تعاقد وزارة التعليم السعودية مع شركات مختصة لنقل الطلاب والطالبات، من أجل الحد من هذه الحوادث، فإنها لا تزال تتكرر، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات حازمة ضد الفئة المتهورة من سائقي الحافلات المدرسية.