بالفيديو.. شخصان يحاولان دهس قائد دراجة نارية بالسعودية

تكثف شرطة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية جهودها في البحث عن شابين حاولا دهس شاب أثناء قيادته دراجة نارية، قبل أن يتمكن صاحب الدراجة من الهروب وترك دراجته خلفه.

وأظهر مقطع فيديو مطاردة سيارة على طريق عام (شارع العدل في حي الشرائع) لشاب يستقل دراجة نارية، محاولة دهسه، لتصطدم به، فترك الشاب المطارد دراجته النارية، ولاذ بالهرب من الموقع.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، باشرت مرور الشرائع الحادثة، حيث أحيل الملف لحكم الاختصاص، فيما لا تزال الجهات الأمنية تكثف جهودها للبحث عن الشابين، فيما لم تتضح ملابسات الواقعة حتى الآن.