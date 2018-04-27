بالفيديو.. كشف كواليس لحظات رعب بطائرة في أجواء القصيم

كشف أحد ركاب طائرة كانت في رحلة بين “الرياض – القصيم” في المملكة العربية السعودية تفاصيل تعرّض الطائرة لعاصفة شديدة ضربت القصيم، ظهر أمس الخميس، بعد توثيقه لكواليس الرحلة في مقطع مصور.

وقال الشاب الذي يدعى ريان البطاح، وفق موقع “أخبار 24″، إن الرحلة أقلعت من الرياض صباح أمس الخميس وكانت تسير بشكل طبيعي، وفور دخولها أجواء القصيم وبدئها بالهبوط التدريجي، بدأت الطائرة تهتز بشدة بفعل الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

وأوضح أن اهتزاز الطائرة تسبب بالذعر والهلع بين الركاب، حيث كانت الطائرة تحلق فوق مطار “الأمير نايف” بالقصيم استعدادًا للهبوط، لافتًا إلى أن قائد الرحلة حاول الهبوط لمرة واحدة لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب العواصف الشديدة، ولم يكرر المحاولة حتى لا يخيف الركاب، وعاد أدراجه للرياض.