وسط مخاوف من اغتياله.. سيارة تصدم مخترع سم الأعصاب في روسيا

أثار حادث دهس بسيارة في روسيا مخاوف حول محاولات اغتيال العالم الذي اخترع عامل الأعصاب القاتل “نوفيتشوك”.

وعانى فلاديمير أوغليف (71 عامًا) من جروح في الرأس، وأصيب بجروح في ذراعه وساقه عندما قفز على الزجاج الأمامي للسيارة ليتفادى الدهس.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يأتي هذا بعد اصدار أوغليف للكثير من التصريحات واسعة النطاق، منذ الاستخدام المزعوم لسم “نوفيتشوك” على جاسوس الاستخبارات العسكرية الروسية السابق “سيرجي سكريبال” (66 عامًا) وابنته “يوليا” (33 عامًا).

وقال: “لاحظت أن السيارة كانت تسير بسرعة، ولم تبطئ قبل معبر المشاة، وعندها بدأت في الركض ووصلت إلى نهاية المعبر تقريبًا، ولكن السيارة صدمتني قبل أن أتمكن من العبور”.

ونُقل أوغليف إلى مستشفى “أنابا”، حيث خضع لفحص بالرنين المغناطيسي بعد إصابته بجرح في رأسه.

ويُعتقد أن الشرطة تحقق في الحادث الآن، مع تقارير أولية تفيد بأن السائق البالغ من العمر 70 عامًا من قرية محلية بقي في موقع الحادث بعد الواقعة.

ومن جانبه قال “أوغليف” إنه لا يعتقد أنه استُهدف عمدًا، ولكنه أصر على الخروج من المستشفى في اليوم التالي للحادث، رغم نصيحة الأطباء وإصاباته.

وأضاف: “لدي كدمات وخدوش ضخمة في جميع أنحاء ذراعي، و ورم دموي في ساقي، وجرح في رأسي”، موضحًا أن الأطباء أرادوا إبقاءه تحت الملاحظة في المستشفى، ولكنه رفض دون توضيح السبب.