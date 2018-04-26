روسيا تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة الأرض

المصدر: ا ف ب

أطلقت روسيا، أمس الأربعاء، قمرًا اصطناعيًا أوروبيًا لمراقبة الأرض من شأنه تقديم معلومات عن ارتفاع المحيطات ولونها وحال الجليد ودرجات الحرارة.

وانطلق الصاروخ الروسي الصنع “روكوت” وعلى متنه القمر “سنتينل-3 بي” عند الساعة 20,57 (17,57 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة “بليسيتسك” العسكرية شمال روسيا.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” في بيان صدر بُعيد العملية أن “كل مراحل الرحلة جرت على خير ما يرام”.

وبعد ساعة من إطلاق الصاروخ، بسط القمر الاصطناعي ألواحه الشمسية وتمركز في مداره النهائي، بحسب المشاهد التي بثتها وكالة الفضاء الأوروبية.

وغرّدت الوكالة “التقطنا الإشارة! +سنتينل-3 بي+ يتواصل معنا بوضوح عبر محطة كيرونا السويدية”.

وينضم هذا القمر البالغ وزنه 1250 كيلوغرامًا، وهو بحجم سيارة صغيرة، إلى شقيقه “سنتينل-3 ايه” الذي أطلق في شباط/فبراير من العام 2016، وهو يدور حول الأرض على ارتفاع 815 ألف متر.

وهذان القمران من أسطول أقمار “كوبرنيكوس” المخصص لمراقبة الأرض.

وهو سابع قمر اصطناعي من نوع “سنتينل” يوضع في مدار الأرض منذ نيسان/أبريل 2014.

والعمر التشغيلي لهذا القمر سبع سنوات، وهو من تصميم مجموعة من الشركات تحت إشراف “تاليس ألينيا سبايس”.