ثاني حادث في شهر.. وفاة 13 تلميذًا في تصادم حافلة وقطار بشمال الهند

قال مسؤول بالشرطة الهندية، إن 13 تلميذًا لقوا حتفهم اليوم الخميس، في حادث تصادم بين حافلة مدرسية وقطار في ساعة مبكرة، أثناء توجّه التلاميذ للمدرسة في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد.

وأضاف المسؤول، أن الحافلة كان بها 22 طفلًا أصيب ثمانية منهم ونقلوا إلى المستشفى.

وأوضح أن الحادثة كانت بين مدينتي سيوان وجوراكهبور، وأن السبب لا يزال غير معلوم، وهذا ثاني حادث يودي بحياة تلاميذ في الهند خلال أسبوعين.

وكان 27 شخصًا بينهم 24 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة مدرسية من على طريق جبلي في ولاية هيماتشال براديش في شمال البلاد في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري.