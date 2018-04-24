إخماد حريق “صامطة الضخم” بالسعودية بعد احتجازه 4 أشخاص (فيديو وصور)

أصيب 4 أشخاص في المملكة العربية السعودية جراء حريق اندلع في مجمع تجاري بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، أمس الاثنين.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ظل متواصلًا منذ الليلة الماضية، كما بدأت تحقيقًا بالأسباب التي أدت إلى نشوبه.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني، وفق صحيفة “سبق” المحلية: “وردنا بلاغ عن حريق بأحد المجمعات التجارية بمحافظة صامطة، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مجمع تجاري لبيع الملابس الجاهزة في السوق الداخلي، يقع في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار وملحق، ويستخدم الدور الأول والثاني لبيع الملابس الجاهزة، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للمحالّ المجاورة”.

ولفت إلى أن الحريق احتجز 4 من الجنسية الباكستانية الذين أصيبوا جراءه وتم إخلاؤهم، فيما أحدهم مصاب بحروق متوسطة بالقدمين، و3 آخرون مصابون باختناق، وتم نقلهم للمستشفى.