السعودية.. معلم يعتدي على طالب ويضرب رقبته

كشف ولي أمر طالب (في الثالث الابتدائي) في المملكة العربية السعودية أن ابنه تعرض لاعتداء وضرب بإحدى مدارس محافظة خميس مشيط (بمنطقة عسير) من قبل معلم، ولعدة مرات، ما تسبب بانزلاق 4 فقرات في رقبة الابن واضطراب نفسي، مبينًا أن ابنه يخضع حاليًا لعلاج جسدي ونفسي.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم عسير لصحيفة “سبق” المحلية، أنه سيتم التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقال والد الطفل إن “ابني تعرض للتعنيف من معلم في مدرسة بخميس مشيط، وقمت بالشكوى عدة مرات على مدير المدرسة، ولم أخرج منه بأي نتيجة”.

ولفت إلى أن التعنيف يقع على جميع الطلاب، موضحًا أنه شكاه بداية العام لدى مدير التعليم وأخذ اسمه واسم المدرسة، لكن شيئًا لم يتغير.

كما أكد تقدمه بشكوى كتابية لمدير المدرسة، لكنه لم يقم برفعها لإدارة التعليم أو الشرطة.

وأضاف أن المعلم رفض الجلوس معه بعد طلبه ذلك في محاولة لفهم الأسباب التي تدفعه للاعتداء المتكرر على ابنه ومحاولة حل الموضوع وديًا، كما عاود ضربه أثناء “الفسحة” عدة ضربات على الرأس والرقبة، وكرر نفس الفعل بعد صلاة الظهر حين كان مشرفًا في ذلك اليوم.

وأردف بقوله: “قدمت شكوى رسمية لمدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان، ووجه بالمتابعة والنظر، إلا أن المتابعة لم تقم بالإجراءات المطلوبة حسب النظام، ولم يتم إصدار أي عقوبة على مدير المدرسة والمعلم، مع العلم أن التقارير الطبية والأشعة تثبت وجود الضرب ووجود انزلاق غضروفي في أربع فقرات في الرقبة، مع وجود ألم شديد، وشبه تعطل ليده اليمنى، ويحتاج لاستشاري جراحة مخ وأعصاب، بالإضافة إلى الآثار النفسية من قلق وخوف، ويحتاج إلى علاج سلوكي ودوائي لمدة لا تقل عن 6 شهور إلى سنتين، وكل هذا مثبت بالتقارير الطبية”.