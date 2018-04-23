ما حقيقة فرض السعودية لضريبة على تذاكر السينما؟

نفت هيئة الزكاة والدخل في السعودية فرض ضرائب على تذاكر دخول السينما، مؤكدة أن لا ضرائب على الترفيه في المملكة.

وجاء رد هيئة الزكاة والدخل بالنفي ، اليوم الاثنين، بعد تردد أنباء حول وجود ضريبة ترفیه تقدر بـ25 %على أسعار تذاكر السینما، وھو ما تسبب في وصول سعر التذكرة إلى 75 ريالًا سعوديًا ما يعادل 20 دولارًا تقريبًا.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن مسؤول في ھیئة الإعلام المرئي والمسموع قوله، إن هيئة الإعلام تستوفي “رسوم خدمة” من سعر تذاكر السینما من مشغلي دور السینما بالمملكة وتقدر بـ25 % وليست ضريبة مفروضة على أسعار التذاكر.

وأضاف أن عملية إصدار أي ضريبة لا تتم إلا بأمر من الجھات العلیا، مشيرًا إلى أن الضريبة الوحیدة المفروضة على أسعار تذاكر السینما ھي ضريبة القیمة المضافة فقط وبنسبة 5 %.

وحول آلية تحديد سعر التذاكر، أوضح المسؤول بالهيئة أن المشغلين يحددون أسعار التذاكر بعد اعتمادها من قبل الهيئة التي تقوم بمراقبة الأسعار ومقارنتها بأسعار دول الجوار، مؤكدًا أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة مع بداية عمل دور أخرى.

وكان إعلان الشركة المشغلة لدار العرض السينمائية الوحيدة في السعودية، عن البدء ببيع التذاكر، أثار ردود فعل واسعة ترفض غالبيتها الأسعار المعلنة، وتطالب بتخفيضها بحيث تكون متاحة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

ووجد الإعلان عن أسعار التذاكر رفضًا واسعًا انعكس في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، فيما تحول في موقع “تويتر”، إلى الموضوع الرئيس للنقاش على الموقع الذي يجذب ملايين السعوديين.