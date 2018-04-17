إصابة 11 طالبًا أجنبيًا بحريق في مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة (صور)

شبَّ حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية، الخاصة بالطلبة الوافدين من الخارج، بجامعة الأزهر في مصر، إذ التهمت النيران جزءًا كبيرًا من مبنى للإعاشة في المدينة، ما أدى إلى قفز بعض الطلاب من نوافذ المبنى بالطابق الثالث.

وتسبب الحريق في إصابة 11 طالبًا بالاختناق والتدافع أثناء خروجهم من المبنى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي، فيما دفعت قوات الحماية المدنية المصرية 7 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على الحريق.

وقال المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زراع لـ”إرم نيوز:”إن حريق مدينة البعوث الإسلامية شبَّ بمخزن داخل مبنى إعاشة تصاعدت منه ألسنة لهب ودخان كثيفة، حيث نجحت الحماية المدنية في السيطرة عليها”.

وأكد المتحدث باسم جامعة الأزهر أن جميع الطلاب المصابين نتيجة التدافع والاختناق جرى نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي، وأن حالتهم مستقرة.

ولفت زارع إلى أن رئيس جامعة الأزهر انتقل إلى مدينة البعوث الإسلامية لمتابعة الحادثة التي تمت السيطرة عليها نهائيًا، وجارٍ التحقيق في الواقعة.