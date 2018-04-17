مسؤول مصري: تشغيل خطوط الربط الكهربائي مع السعودية 2021

كشف رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، جمال عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، عن موعد تشغيل خطوط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي قال إنه سيكون مطلع العام 2021.

جاءت تصريحات عبدالرحيم عقب جلسة مباحثات بالقاهرة عقدها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، مع فريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء، بحضور وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، نايف بن محمد العبادي؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

وقال الوزير محمد شاكر: إن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 ستصل إلى حوالي 25 ألف ميغاوات، كما أنه تم إجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن مصر تشارك في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميغاوات بدلًا من 450 ميغاوات حاليًا، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر، كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد السودان بقدرة كهربية تصل إلى 200-300 ميغاوات.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقّع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذلك التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

وقال الوزير: إن القطاع نجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة، ليصل بذلك إجمالي القدرات إلى 1465 ميغاوات من الطاقة الشمسية، متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.

وتابع: “يعمل قطاع الكهرباء جاهدًا من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها، تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق تنافسي”.

من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء: إنه سيتم توقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميغاوات في يونيو/حزيران المقبل، ليتم البدء على الفور في تنفيذ المشروع.

وأضاف جمال عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، أن الجانب السعودي ما زال يدرس بعض الجوانب الخاصة بالمشروع، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في إنشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع “بدر – المدينة – تبوك” منتصف العام الجاري، عقب توقيع العقود، وأنه من المقرر أن يتم تشغيل خطوط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية مطلع عام 2021 بقدرة 3 آلاف ميغاوات.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء محطة تحويلات الخطوط الهوائية والأرضية بأحدث نظام في مصر والعالم العربي DC” التيار المستمر” بأعلى كفاءة، مؤكدًا أن محطات التحويلات القديمة تعمل بنظام AC” التيار المتردد”.