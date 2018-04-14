سيدة تصدم نفسها عمدًا بسيارة للحصول على تعويض (فيديو)

ألقت سيدة متهورة بجسدها أمام سيارة أمن على الطريق من أجل الحصول على تعويض مادي من شركة التأمين، في مدينة “كلين” بالعاصمة الروسية موسكو.

وأظهر مقطع الفيديو نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، السيدة وهي تقف بهدوء على جانب الطريق حتى هرعت فجأة باتجاه سيارة محاولةً القفز على غطاء محركها على الرغم من اقتراب توقفها.

وخرج حارس أمن من السيارة للاطمئنان على صحة السيدة التي انهارت على الأرض بعدما صدمت نفسها بقوة بمقدمة السيارة.

ويظهر في الفيديو صوت سائق السيارة وزملائه وهم يقولون إن الحادث مدبر وعن قصد، ولحسن حظهم لن تتمكن السيدة من رفع دعوى قضائية ضدهم بسبب لقطات الفيديو.

ولم تعلق الشرطة الروسية حتى الآن على الحادث ولم تعلن بعد مدى خطورة حالة السيدة أو فتح تحقيق في الواقعة.

وبدورهم أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السيدة تعمدت الاصطدام بالسيارة للحصول على تعويض.

وقال سائق السيارة لوسائل الإعلام المحلية إنه تواصل مع سائق آخر شاهد الحادث بالكامل ليدعم موقفه في التحقيق.