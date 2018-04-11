شاهد بالفيديو.. هكذا تم نقل مرضى مستشفى “أجياد” إلى مكان آمن

نقل ناشطون كواليس عملية إخلاء مرضى مستشفى “طوارئ أجياد” بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن غمرته المياه نتيجة هطول أمطار غزيرة بالمنطقة؛ ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن مباني المنشأة الصحية.

وأظهر مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حشدًا كبيرًا من الأشخاص بينهم عمال المستشفى وبعض الأهالي، وهم ينقلون المرضى الذين كانوا على أسرتهم، لمستشفيات أخرى كإجراء احترازي.

وعلقت صحة مكة المكرمة على المقطع المتداول، مؤكدة أن الأمطار الغزيرة دفعت صاحب المبنى إلى فصل التيار الكهربائي احترازيًا من أجل سلامة من بداخله، فيما تم نقل جميع المرضى إلى مستشفيات مكة وبشكل آمن إلى حين عودة التيار.

وأوضحت أن الوضع الحالي آمن ومهيأ لعودة المرضى بعد تأكد المختصين من إجراءات السلامة.