اصطدام ناقلة نفط بضفة مضيق البوسفور في إسطنبول (فيديو وصور)

اصطدمت ناقلة نفط، السبت، بإحدى ضفتي مضيق “البوسفور” في منطقة جسر “السلطان محمد الفاتح” في مدينة إسطنبول التركية.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية أن الناقلة، التي كانت تحمل علم مالطا، اصصدمت بأحد القصور المطلة على المضيق.

بينما انتقل قارب إجلاء تابع لشرطة خفر السواحل إلى المنطقة بسرعة عقب تلقيه بلاغًا بالحادث.

وأفادت مصادر أمنية تركية بأن الناقلة، التي يبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا، اصطدمت بقصر حكيم باشي صالح أفندي.

#شاهد لحظة صدم سفينة تجارية كبيرة أحد القصور على ضفة مضيق البوسفور في إسطنبول قبل قليل Posted by Ismail Kaya on Saturday, April 7, 2018