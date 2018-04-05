تركيا.. حريق كبير في أحد مستشفيات إسطنبول (صور وفيديو)

المصدر: ا ف ب

اندلع حريق كبير بمستشفى في إسطنبول التركية، اليوم الخميس، وتم إجلاء المرضى بشكل عاجل إلى الشارع فيما تبذل فرق الإطفاء جهودا للسيطرة على النيران، بحسب قناة تلفزيونية تركية.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة “سي ان ان تورك” ألسنة النيران والدخان الأسود تلف مبنى المستشفى المتعدد الطوابق والواقع في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول، فيما تم إخراج المرضى على أسرة طبية متحركة إلى الشارع.