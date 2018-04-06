رجل أمن سعودي يرفض رشوة من وافد أعطاه نصف ما يملك

رفض رجل أمن في محافظة محايل عسير في المملكة العربية السعودية رشوة تقدر بـ100 ألف ريال (26,600 دولار) من قبل وافد، تم القبض عليه والعثور بحوزته على مبلغ مالي يزيد عن 200 ألف ريال (53000 دولار).

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن دوريات أمن أوقفت الوافد بعد هروبه منها، وطلبها منه إيقاف سيارته، لكنه لاذ بالفرار، فتم طلب دعم للقبض عليه.

وبعد أن تمكنت دوريات أمن من القبض عليه، عثرت بحوزته على مبلغ يتجاوز 200 ألف ريال مجهولة المصدر، كانت مخبأة تحت مقعد السيارة، كما عثر معه على عدد من قطع الذهب وجوالات داخل المركبة.

وذكرت مصادر أنه عند تحريز المضبوطات عرض الوافد رشوة على أحد رجال الأمن بمبلغ 100 ألف ريال، مقابل إطلاق سراحه، لكن رجل الأمن رفض وأعد محضرًا بتفاصيل القضية، وتم تسليم الوافد والسيارة والمضبوطات للشرطة.