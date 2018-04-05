شاهد بالفيديو.. رعب وصراخ داخل طائرة سعودية هبطت اضطراريًا في الرياض

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخميس مقطع فيديو يظهر مشاهد من الخوف والرعب عاشها مسافرون على متن طائرة سعودية كانت تقوم برحلة داخلية بين مدينتي جدة والقصيم.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّر من داخل الطائرة، لحظات الرعب التي عاشها من كانوا على متنها إثر تعرّض الطائرة لسلسلة من المطبات الهوائية، ما جعلها تهتز بقوة الأمر الذي دفع قائد الطائرة للهبوط بشكل اضطراري في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وتغيير مسار الرحلة التي كانت متجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم.

وعقب انتشار مقطع الفيديو أصدرت الشركة المشغلة للطائرة “طيران أديل” بيانًا قالت فيه “إن الرحلة المشار إليها تحمل الرقم 151 ومتجهة من جدة إلى القصيم بطائرة من طراز إيرباص أ320 يوم الأربعاء، وقد واجهت تقلبات مناخية قاسية في محيط مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم الأمر الذي دفع بقائد الطائرة للهبوط في مطار الرياض، حيث تم استقبال المسافرين واستضافتهم في صالة الوصول.

وأضافت الشركة “أنه وبعد إجراء بعض الفحوصات اللازمة على الطائرة للتأكد من سلامتها الفنية والتشغيلية واصلت الطائرة رحلتها إلى القصيم وهبطت بسلام”، بحسب موقع “سبق” الإلكتروني .