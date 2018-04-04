بالفيديو.. فيل غاضب يدهس رجلًا حتى الموت في معبد هندي

وثق مقطع فيديو، بثته صحيفة “ميرور” البريطانية، لحظة قيام فيل هائج بقتل رجل، أمام أعين المتفرجين المصدومين في معبد بالهند.

وحاول حشد من الناس أن يحيطوا بالحيوان الضخم لتهدئته، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، وخرج الموقف عن السيطرة، في معبد “سابرايمالا”، الواقع في مدينة “كيرالا” الهندية.

وقالت الصحيفة إن الفيل الثائر تمكن من دهس رجل عجز عن الهرب بالسرعة الكافية.

وفي المقطع يمكن رؤية الحيوان الهائج وهو يضرب الرجل المسكين بنابيه، قبل أن يدهسه بأقدامه العملاقة.

وهرع بعض الناس للنجاة بحياتهم، بينما يمكن سماع آخرين وهم يصرخون في وجه الحيوان بينما يدهس ضحيته أكثر.

ووفقًا للتقارير، كان الفيل في المعبد الهندي كجزء من شعائر دينية وقد كان يمتطيه رجل دين عمره 36 عامًا، عندما بدأ فجأة في الركض بين الحشود.

وأصيب في الحادث ما لا يقل عن 12 شخصًا، بما في ذلك رجل الدين.

وقال متحدث باسم الشرطة: “تم صيد الفيل والسيطرة عليه، كما تم نقل الجرحى إلى المستشفى”.

وأضاف أن “رجل الدين عانى من إصابات شديدة في الأضلاع، إثر السقوط عن ظهر الفيل، وقد تم إرساله إلى مستشفى كوتايام”، موضحًا أن الشعائر الدينية تم استكمالها بعد السيطرة على الفيل.