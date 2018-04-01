بالصور.. عصابة تصنع الخمور من مياه الصرف الصحي بالسعودية‎

ضبطت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، عصابة مكونة من مجموعة من الوافدين، احترفت صنع الخمر والمسكرات باستخدام مياه الصرف الصحي، في مدينة جدة، غرب المملكة.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن “وافدين غير نظاميين لجأوا إلى غابات وأحراش، شرق جدة، لاستخدامها كمصانع للعرق المسكر”، مبينة أن فرقًا أمنية، بقيادة شرطة جدة، داهمت هذه الأماكن وضبطت المخالفين.

وبحسب الصحيفة، استوطن الوافدون الغابات والأحراش لممارسة نشاطات مشبوهة، من خلال إقامة عدد من مصانع العرق المسكر مستخدمة مياه الصرف الصحي والمستنقعات التي تكثر في المنطقة.

واستغلت العمالة منطقة شمال شرق جسر “بريمان”، الواقع على طريق (جدة – مكة) السريع، لإنشاء مصانع عرق في الأراضي والوديان، واستغلال تلك المياه الملوثة والأشجار الكثيفة في تغطية صناعة الخمور.