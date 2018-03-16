عصابة من 3 نساء تستدرج طفلة لسرقتها في السعودية

كشف المتحدث الرسمي لشرطة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، العقيد عاطي القرشي، أن شرطة جدة تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بتعرض طفلته (3 سنوات) لسرقة قطعتي أساور ذهب من يدها، أثناء تواجدها رفقة أسرتها بمنطقة ألعاب في الكورنيش، وذلك باستدراجها بعيدًا عن أعينهم.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، تمكنت الشرطة من القبض على الجناة بعد تحريات، وتبين أنه تشكيل عصابي مكون من 3 نساء آسيويات رفقة 3 من أطفالهن، وضبطت بحوزتهن بعد تفتيشهن قطعتا الذهب المسروقتان، بعد أن تم قطعهما، وكذلك أدوات مستخدمة في عملية القطع، وتم إيقافهن لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.