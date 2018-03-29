“تعليم بيشة” بالسعودية تنفي تسوية قضية “المعلمة المعتدى عليها”

أكد المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة في المملكة العربية السعودية، ناجي السبيعي، أن قضية المعلمة التي اتهمت قائدة المدرسة بالاعتداء عليها لم تنته بعد، بل تعاونت مع المعلمة استجابة لطلب تقدمت به وبخط يدها لانتدابها لروضة أخرى، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وكانت أنباء وردت عن أن “تعليم بيشة” ستقوم بتحويل المعلمة إلى مدرسة أخرى؛ بعد اتهامها مديرة روضة بضربها.

يذكر أن لجنة شكلها مدير التعليم قامت بالتحقيق مع جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وتم رفع نتائج التحقيقات للإدارة القانونية لأخذ الرأي القانوني الذي ما زال التعليم في انتظاره.

وفي تفاصيل القصة، فإن معلمة كانت قد اتهمت قائدة مدرسة بالتعدي عليها بالضرب؛ لأنها استأذنت منها في إحدى الحصص، مبينة أن قائدة الروضة ضربتها بملف كان في يدها واعتدت عليها، ما تسبب لها في كدمات وألم، الأمر الذي دفعها لتقديم شكوى.