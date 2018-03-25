ثلوج وصخور تغلق طرقات بالجزائر والجيش يتدخل (صور)

تدخلت قوات الجيش والدفاع المدني في الجزائر، اليوم الأحد؛ لفك الحصار الذي فرضته عواصف ثلجية على الطرقات والمحاور الكبرى، بنواح متفرقة من البلاد.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن قيادة الدرك الجزائري، أن قوات أمنية نفذت عمليات لإعادة فتح المسالك المغلقة، ومنها الطرقات السريعة المتضررة بالاضطرابات الجوية، خلال الساعات الأخيرة.

وتمت إعادة فتح الطريق الوطني رقم ” 26 أ” بولاية بجاية، والطريقين الوطني رقم 33 ورقم 15 العابرين لأقاليم ولايتي البويرة وتيزي وزو، المتاخمة لجبال جرجرة وقمة تيكجدة.

كما أغلقت عاصفة ثلجية، ليل السبت/الأحد، الطرقات الوطنية رقم 9 ورقم 77 ورقم 75 ورقم 137 العابرة لولاية سطيف ومنها إلى الحدود الجزائرية التونسية.

من جانب آخر، شهد المحور الرابط بين مدينتي المدية والبلدية قرب العاصمة الجزائرية، انهيارات صخرية بالمرتفعات؛ ما أدى إلى قطع الطريق العام بوجه حركة السير التي تعطلت لساعات.

وقالت مديرية الدفاع المدني، إن “هذه الانهيارات الصخرية جاءت نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار، وقد تسببت في غلق الطريق؛ مما تطلب تجنيد وسائل تدخل هامة لإزالة هذه الحجارة التي أعاقت سير المركبات”.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 11 حادث مرور تسببت بوفاة شخصين وجرح 10 آخرين، في مواقع متفرقة من البلاد، بينما دعت الجهات الأمنية السائقين إلى الحذر الشديد.

وحذرت مصلحة الرصد الجوي المركزية بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، من أمطار غزيرة، ورياح قوية، وتساقط كثيف للثلوج بغرب البلاد، ووسطها الشرقي.